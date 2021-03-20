شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ جمال بن عطاف يعزي بوفاة الشيخ منصور صالح الجلادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

متابعات- زين الكلدي

قام الشيخ جمال بن عطاف وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بتعزية قبائل الجلادي وكافة قبائل كلد بوفاة الشيخ منصور صالح الجلادي الذي وافته المنية يوم امس.

ونشر الشيخ جمال على صفحتة في الفيسبوك يوم امس بقولة" تعازينا لقبائل الجلادي وكافة قبائل كلد بوفاة الشيخ منصور صالح حسن الجلادي والذي وافته المنية يومنا هذا نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تعازينا لاولادة وإخوانه وكافة محبيه.

برحيل الشيخ منصور تكون كلد قد خسرت أبرز رمزوها ومشايخها والذي كان له دور كبير في إصلاح ذات البين والحضور الدائم في كل ما يهم المنطقة.

نسأل الله أن يجبر قبائل الجلادي بمصابهم وأن يخلف لهم خير .

جمال بن عطاف

شيخ قبيلة بن عطاف

19 مارس 2021م".