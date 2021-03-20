شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. ماذا اغتنمت قوات الجيش من العناصر الحوثية في الكسارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب من اغتنام عدد من الآليات والأطقم التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن كبدتها خسائر كبيرة، ولاذ معظم الحوثيين بالفرار.

ويظهر في مقطع الفيديو اغتنام قوات الجيش لمدرعة كان يستخدمها الحوثيون في المعارك الدائرة في جبهة الكسارة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية، خلال اليومين الماضيين، من تحقيق انتصارات كبيرة في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، بعد شن عمليات هجومية معاكسة استعادت من خلالها مواقع عسكرية هامة وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة.

ومنذ مطلع فبراير الماضي تشهد الجبهات المحيطة بمأرب؛ معارك شرسة، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.