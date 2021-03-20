شكرا لبحثكم عن خبر قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليوم في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم الابلاغ عن 240 حالة مشتبهة بفايروس كورونا في اليمن،الجمعة، من المحافظات التالية : 80 عدن 48 حضرموت الساحل 44 حضرموت الوادي 29 تعز 17 المهرة 12 شبوة 5 لحج 2 الضالع 2 البيضاء 1 ابين وبلغت الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 91 حالة من المحافظات التالية؛ 34 عدن 16 حضرموت الساحل 15 حضرموت الوادي 11 تعز 10 المهرة 3 شبوة 2 لحج ***** اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 10 حالات من المحافظات التالية 3 حضرموت الساحل 3 حضرموت الوادي 2 تعز 2 المهرة ***** إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 9 حالة من المحافظات التالية 3 شبوة 2 حضرموت الساحل 2 حضرموت الوادي 2 عدن الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 9826 الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 3217 اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 733 اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1529 ****************************** اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 66 فحوصات * الإيجابية 32 * السلبية 34 **************************** * اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 213 لهذا اليوم * الايجابية 9 * السلبية 204

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