شكرا لبحثكم عن خبر أخر أسعار العملات في الأسواق اليمنية والان مع التفاصيل

الأخبار أخر أسعار العملات في الأسواق اليمنية يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارأخر أسعار العملات في الأسواق اليمنية أخر أسعار العملات في الأسواق اليمنية متابعات: السبت 20 مارس 2021 08:29 صباحاً

العاصمة عدن



دولار أمريكي: 905 | 900

ريال سعودي: 238 | 237







حضرموت



دولار أمريكي: 914 | 904

ريال سعودي: 240 | 238





صنعاء



دولار أمريكي: 601 | 600

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