شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل ما جرى للحوثيين في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي مايزيد عن 70 حوثيا مصرعهم وجرح العشرات منهم منذ منتصف الليلة الماضية على يد قوات والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة بمحافظة .

ودارت طاحنة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإرهابية، كبدت فيها قوات الجيش خسائر فادحة واغتنمت العديد من الأسلحة والآليات التابعة للحوثيين.

هذا وقد قامت الميليشبات الحوثية بشن العديد من الهجمات على قوات الجيش في جبهتي هيلان والكسارة، لكن قوات الجيش كانت لهم بالمرصاد.



وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة بالجيش الوطني، الفريق الركن صغير بن عزيز، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من استدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى أسفل جبل هيلان وكبدتها خسائر فادحة.