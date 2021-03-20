شكرا لبحثكم عن خبر تعز: مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تشهد جبهات تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات شرق مدينة تعز، بالتزامن مع استمرار تقدم قوات الجيش في جبهات غرب المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية لـ “الشارع”، إن قوات الجيش شنت هجمات مكثفة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبهات القصر، والتشريفات، ووادي صالة، والكريفات، شرقي المدينة، تكبدت خلالها المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضحت المصادر، أن المواجهات ارتفعت حدتها، مغرب أمس، على وقع قصف مدفعي شنته قوات الجيش على مواقع الحوثيين في تبة “السلال”، أسفرت عن احتراق آليات للمليشيا، حيث شوهد تصاعد ألسنة النيران من الموقع المستهدف لأكثر من ساعة.

وذكر أحد المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت، مساء أمس، من السيطرة على تبة “المقرمي”، الواقعة على مقربة من تبة “الجعشة” في اتجاه تباب “السلال”، المطلة على منطقة الحوبان، بعد معارك عنيفة خاضتها مع عناصر المليشيا، في ظل احتدم المعارك بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.