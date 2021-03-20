انفجار عنيف في مأرب إثر قصف حوثي للأحياء السكنية بصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هز انفجار عنيف مدينة مأرب إثر هجوم جديد لمليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على الأحياء السكنية.



وقال سكان محليون وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن انفجارا ضخما دوى في المدينة المكتظة بملايين المدنيين والنازحين، ناتج عن سقوط صاروخ باليستي.

وبحسب السكان فقد سمع أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع لمكان سقوط الصواريخ في المدينة.

وتضاربت الأنباء حول سقوط ضحايا من المدنيين وأعداد الصواريخ، حيث يعتقد البعض أن صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي، وأحدثا الانفجار الضخم.

وكثفت مليشيا الحوثي من الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في محافظة مأرب وتعريض ملايين اليمنيين لموت محقق.

وشن الحوثيون، الجمعة، هجوما عنيفا للسيطرة على بلدة الكسارة غربي مأرب ومديرية مدغل شمال المحافظة، وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 100 قتيل بصفوف المليشيا الانقلابية.