واشنطن تدين اعتداءات مليشيا الحوثي الايرانية على المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مليشيا الحوثي بوقف الهجمات على السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار.



وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هجوم مليشيا الحوثي على منشآت أرامكو النفطية لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية يظهر عدم اهتمامها بسلامة المدنيين.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداء الذي تعرضت له مصفاة لتكرير النفط في الرياض، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإيقاف هذه الجرائم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الطاقة قوله، إن الهجوم وقع صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.