الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في مأرب‎ بقصف للتحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، أن مقاتلات التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية، استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية غرب محافظة مأرب، ما أدى لمقتل جميع المشاركين فيه.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على ”تويتر“، إن معارك عنيفة اندلعت خلال الـ35 ساعة الماضية، على جبهتي ”الكسارة“ و“هيلان“، في مديرية صرواح، غرب مأرب، إثر كسر الجيش والمقاومة الشعبية لعدد من هجمات ميليشيات الحوثيين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 83 من الحوثيين، وعشرات الجرحى.

وأشار المركز، إلى أن“كثيرًا من جثث أفراد الميليشيات ما تزال متناثرة على الجبال وفي الشعاب“. كما أكد أن مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقمًا تابعة للحوثيين في مواقع متفرقة.