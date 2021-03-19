شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري: سقوط هيلان يشكل خطراً كبيراً على مأرب المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر عسكري يمني إن سقوط جبل هيلان يشكل ’’تهديدا لجبهات الدفاع الاول لمأرب’’، موضحا أن الحوثيين ’’تمكنوا من قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا يسيطرون ناريا على جبهة المشجح شمال غربي مأرب’’.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) فإن المصدر حذر من أن مدينة مأرب ’’بعد سقوط جبل هيلان باتت في خطر’’ مشيرا إلى أنه أعلى مرتفع يطل على المدينة

وكانت مليشيا الحوثي قد حققت تقدما هاما باتجاه مدينة مأرب آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد بعد سيطرتهم على جبل استراتيجي عقب ساعات من القتال مع القوات الشرعية.

هذا وكانت قد صدت قوات الجيش والقبائل هجمات متعددة على جبهات الكسارة