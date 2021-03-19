شكرا لبحثكم عن خبر شهيد وثلاثة جرحى بهجوم غادر استهدف نقطة للحزام الامني في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين اكدت مصادر أمنية حدوث هجوم جديد اخر لتنظيم القاعدة استهدف نقطة امريدة التابعة لقوات الحزام الامني بقطاع الخبر استشهد خلال الهجوم جندي بالاضافة لاصابة ثلاثة جنود اخرين من افراد الحزام. اسم الجندي الشهيد عبد الله بن عبد الله شمباء اسماء الجنود المصابين: الجندي سالم مطعم القيناشي / جريح واصابته خطيرة الجندي سالم محروق المحوري / جريح اصابته خطيرة الجندي علي الشبث / جريح اصابته خطيرة

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