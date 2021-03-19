شكرا لبحثكم عن خبر سياسي سعودي يدعو لدعم الجيش الوطني في مأرب بالاسلحة الثقيلة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا السياسي السعودي المعروف سليمان العقيلي لدعم قوات الجيش الوطني بالأسلحة الثقيلة لحسم المعركة مع مليشيا الحوثيين. وقال العقيلي في تغريدة على حسابه بتويتر " سلاح الجو لم يحسم معركة جبلية في مأرب والحل تدعيم قوات الجيش الوطني بالأسلحة الثقيلة". يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك شرسة مع مليشيا الحوثيين على امتداد جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة وتعز والضالع بظل إمكانيات عسكرية محدودة، وبمشاركة مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وكانت مصادر ميدانية أكدت استخدام مليشيا الحوثيين الإرهابية في معاركها الاخيرة دبابات وعربات مدرعة ومدفعية وقاذفات صواريخ تستخدم لأول مرة منذ بداية الحرب معها. يشار إلى أن منتسبي الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة تحديدا لم يتسلموا اي رواتب لأشهر العام 2021 الذي يشارف على انتهاء ربعه الأول، ومثلها رواتب العام المنصرم 2020 حيث لم تصرف منها سوى ثلاثة رواتب إلى أربعة وسط مطالبات للحكومة الجديدة بالإسراع في حلحلة ملف رواتب المناطق العسكرية خصوصا القائمة بدور كبير في الجبهات.

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