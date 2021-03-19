رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع الدولي : المتغطي بالتحالف خسران خذوها مني كاش

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يزيد بن سلمان - شبوة -

متابعات- زين الكلدي

كتب رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع الدولي الكاتب أنور الرشيد بقولة اقول للأخوة في الجنوب المتغطي بالتحالف خسران خذوها مني كاش والدليل على ذلك ستدخلون السنة السابعة ولا زلتم تنتظرون يتكرمون عليكم بعودة دولتكم وأن لم يحسم الأمر

فالحرب ستستمر سنوات طويلة وسينساها العالم.

وغرد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع الدولي الكاتب أنور الرشيد على تويتر" ‏مقولة جميلة لحسني مبارك التي قال فيها المتغطي في الأمريكان عريان وأنا أقول للأخوة في الجنوب المتغطي في التحالف خسران خذوها مني كاش والدليل ستدخلون السنة السابعة ولازلتم تنتظرونهم يتكرمون عليكم بعودة دولتكم وأن لم يُحسم الأمر فالحرب ستستمر سنوات طويلة وسينساها العالم".

وتأتي هذه التغريدة من رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع الدولي بعد ما قام الشعب الجنوبي باقتحام قصر المعاشيق الذي تسكن فيه الحكومة اليمنية يطالب الحكومة من تحسين الوظع الراهن من انقطاع الخدمات والرواتب، ويناشد الشعب الجنوبي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعوديه الطرف المشرف على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.