شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الزراعة والثروة السمكية تنعي وفاة الخبير الزراعي الدكتور منصور جُميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام الوزارة

نعت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وفاة الخبير الزراعي د. منصور جُميع عوض بارزيق، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الخميس الماضي بمنطقة الحصن مديرية خنفر محافظة أبين، إثر مرض عضال ألمّ به عن عمر ناهز 87 عاماً قضاها في خدمة الوطن.

وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إذ تنعي رحيل الخبير الزراعي د. منصور جميع بارزيق، أشادت بمناقب الفقيد الراحل الذي أمضى حياته في خدمة الزراعة من خلال المناصب التي تدرج فيها، واسهاماته الكبيرة في إعداد البحوث العلمية في مجال الزراعة والتي كان لها أثراً فاعلاً في خدمة القطاعات الزراعية.

واعتبرت الوزارة أن رحيله مثّل خسارة كبيرة للوطن، والذي يعدّ واحد من أبنائه الذين قدموا خدمة كبيرة لمجال الزراعة.

وتقدمت الوزارة بصادق التعازي والمواساة لأهل ومحبي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عنهم:

اللواء سالم عبدالله السقطري

وزير الزراعة والري والثروة السمكية

19 مارس 2021م