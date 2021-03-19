شكرا لبحثكم عن خبر ‏وزير الصحة: مأرب تتصدى لتتار العصر والتخلف والعنصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الصحة والسكان د.قاسم بحيبح ان معارك الحوثي ضد مأرب لم تتوقف منذ ست سنوات، وان احرار اليمن بمأرب يواجهون تتار العصر والتخلف والعنصرية.

وقال الوزير بحيبح أن الهجمات الحوثية على مأرب مرت بفترات تصاعد وفترات هدوء لكنها لم تتوقف منذ سقوط ردمان ثم قانية منتصف العام الماضي 2020م.

ورد ذلك في تغريدة نشرها معالي الوزير على حسابه في تويتر رصدها أنباء عدن هذا نصها:

"جبهات مأرب ضد الحوثي لم تتوقف منذ سبتمبر ٢٠١٤ ومرت بفترات تصاعد وفترات هدوء والهجمة الاخيرة بداءت منذ سقوط ردمان ثم قانية في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ بجنوب المحافظة واشتدت في ٧ فبراير ٢٠٢١ من شمال المحافظة وغربها @ اكثر من ٦ سنوات وأحرار اليمن بمأرب يواجهون تتار الجهل والتخلف والعنصرية".

وتخوض القوات الحكومية مسنودة بقبائل مأرب مواجهاته قوية لصد هجوم حوثي، حشد لها اقوى قواته، يستهدف السيطرة على المحافظة منذ مطلع شهر فبراير الماضي.