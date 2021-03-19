شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تزج بقوات جديدة في مشجح والكسارة ونخلا لتطهير مواقع سيطر عليها الحوثي صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصدر ميدانية أن القوات الحكومية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهات المشجح والكسارة.

وقال مصدر اليوم الجمعة أن القوات الحكومية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهات المشجح والكسارة، ونخلا في مسعى لاستعادة مواقع كان تقدم اليها الحوثيون بمعارك الساعات الماضية غربي مدينة مأرب المكتظة بالسكان ومئات الاف النازحين.

ويواصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خوض معاركهم البطولية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران على امتداد جبهات غرب محافظة مأربـ وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الانقلابية.

ووفق “سبتمبر نت” قال قائد عسكري إن المعارك العسكرية والقتالية، التي يخوضها أبطال الجيش، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الجمعة، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 65 عنصراً، من عناصر المليشيا، إلى جانب عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات، في جبهة الكسارة.