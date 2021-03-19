شكرا لبحثكم عن خبر نفاذ اسطوانات الاوكسجين..ووزير الصحة يوجه دعوة جديدة للمواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن وزير الصحة في الحكومة الشرعية، قاسم بحيبح ، عن نفاد اسطوانات الاوكسجين، ووصول غرف العناية في مراكز العزل الى "طاقتها الاستيعابية القصوى"، مع التسارع الكبير في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

دعا الوزير بحيبح المواطنين ، الى التزام الاجراءات الاحترازية، بما في ذلك "تجنب الزحام، ولبس الكمامات، والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات كورونا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) حصد ضحاياه في اليمن دون حلول ناجعة لوقف انتشار الفيروس في موجته الثانية التي تبدو أكثر ضراوة.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ في وزارة الصحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ان عدد الحالات المسجلة يوم الخميس بلغ (٨٩) حالة بينها (١٠) وفيات.

واحتلت محافظة حضرموت صدارة ترتيب الاصابات بـ (٣٦) حالة و (٣) وفيات، تلتها عدن بـ (٢٩) إصابة وحالتي وفاة، ثم تعز بـ (١١) حالة وخمس وفيات.