شكرا لبحثكم عن خبر التجارة والصناعة تدين محاولة اغتيال الوزير الوالي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت قيادة وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوزيرها الأستاذ محمد الاشول ونائبه المحامي سالم سلمان ووكيلها علي عاطف الشرفي وكافة مدراء عموم ومنتسبي الوزارة عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات لمحاولة الاغتيال الآثمة والجبانة الذي تعرض لها معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي بالعاصمة المؤقتة عدن على ايدي الارهاب والتخريب والتطرف ونحمد الله على سلامته وسلامة جميع من معاه ، مؤكدين أن هذه الأفعال الإرهابية الجبانة لن تثني اعضاء الحكومة من ممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن ومعالجة الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وخدمه المجتمع والمواطن .

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