شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي سريع: 6طائرات مسيرة هاجمت ارامكو السعودية بالرياض اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن متحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى السريع، مساء الجمعة، أن الجماعة تمكنت من "استهداف شركة أرامكو في الرياض". وأوضح وفق ما نقلته "قناة المسيرة نت" التابعة للجماعة، أن "الاستهداف تم بـ6 طائرات مسيرة"، وأنها "أصابت أهدافها بدقة عالية". ولم تعلق الرياض أو التحالف العربي بقيادة السعودية بعد على هذه الأنباء. وقال: "نجدد دعوتنا للشركات الأجنبية والمواطنين كافة، بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية؛ كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا". وتابع بأن "القيادة العامة للقوات المسلحة (قوات الحوثيين) تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة، طالما استمر العدوان والحصار".

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