شكرا لبحثكم عن خبر حقائق يجب أن تعرفها عن البيض! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يعتبر البيض غذاء كاملاً لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة لصحة البشر، لذلك ظل عنصراً أساسياً من عناصر النظام الغذائي للإنسان منذ قديم الزمان. كيف يمكننا إذا الاستفادة من البيض بشكل جيد؟

يعد البيض من الأطعمة المحبوبة عند الناس بكثرة ويتواجد في كثير من أنظمة الغذاء المتوازنة والصحية باعتباره مصدراً للبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.

وحسب موقع "تي أولاين" الألماني هناك العديد من الأسئلة وحقائق حول البيض تشغل بال المستهلكين للحفاظ على صحتهم.

1. كيف يمكن تخزين البيض؟

ينصح بتخزين البيض في الثلاجة بحيث تكون الجهة المدببة نحو الأسفل ما يسمح ببقاء المح في وسط البيضة.

2. كيف نتعرف على البيض الفاسد؟

إذا كان طعم البيضة أو رائحتها غريبة فعادة ما يرجع ذلك إلى خطأ في التخزين، لأن قشرة البيضة تمتص روائح الأطعمة المحيطة بها بسرعة. إذا تم تخزين البيض في الثلاجة بجانب البصل، على سبيل المثال، فإنه لا يأخذ الرائحة فحسب بل يختلف أيضا مذاقه.

3. ماذا تعني النقطة البنية في صفار البيض؟

لا داعي للقلق إذا وجدت نقطة بنية داخل البيضة فهي لا تشير إلى أنها مخصبة ومن الآمن بشكل تام تناولها، فهذه فقط قطع صغيرة من الأنسجة، كما ورد في موقع "أوتوبيا" الألماني. وبما أنه يتم أخذ البيضة بعيداً عن الدجاجة في الوقت المناسب للبيع فلا يمكن أن ينمو أي كتكوت حتى لو تم تخصيب البويضة بالفعل.

4. ماذا يعني إذا كان بياض البيضة سائلاً؟

يتكون بياض البيض من أكثر من 80 في المائة من الماء، وإذا شربت الدجاج المزيد من الماء في الصيف فهذا يؤثر على البيضة وتصبح أكثر سيولة. كذلك البيض غير الطازج يكون أكثر سيولة من البيض الطازج. لذلك ينصح بمراقبة تاريخ الصلاحية لتفادي أي مفاجئة.

5. هل يمكن حفظ البيض في الفريزر؟

يمكن حفظ البيض طالما كان نيئاً وبدون قشرة لمدة قد تصل إلى 10 أشهرعند 18 درجة مئوية تحت الصفر، أما البيض المسلوق فهو غير مناسب للحفظ في المجمدة.

6. هل يتوجب حفظ البيض في الثلاجة؟

في الـ 18 يوماً الأولى بعد وضع البيض يمكن تخزينه خارج الثلاجة، خلال هذه الفترة تكون القشرة محمية من مسببات الأمراض بواسطة بروتين الليزوزيم. ومع ذلك يجب أن تكون هذه الطبقة الواقية غير تالفة، فإذا تم غسل البيضة أو اتسخت القشرة فسوف تتلف. لذا ينصح بحفظ البيض في مكانه المخصص في الثلاجة.

7. لماذا لا ينصح بأكل البيض بملعقة فضية؟

في العادة ما تصنع ملاعق تناول البيض من البلاستيك أو مواد أخرى، والسبب أنه إذا لامست ملعقة فضية صفار البيض يحدث تفاعل كيميائي ويتشكل كبريتيد الهيدروجين وكبريتيد الفضة ويصبح طعم البيضة مراً ولون الملعقة أسوداً.

8. هل البيض البني أكثر فائدة؟

لون البيض مرتبط بسلالة الحيوان، فالبيض يأخذ لونه إذا لأسباب جينية بحتة. أما فرق الطعم فليس بسبب لون البيض وإنما بسبب البيئة التي تتربى فيها الدجاجة والعلف الذي تأكله.