شكرا لبحثكم عن خبر وكالة أنباء دولية تتحدث عن تقدم حوثي نحو مأرب من جبل هيلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي ”حققت تقدما باتجاه مأرب، الواقعة في شمال اليمن“.

وأضافت الوكالة أن التقدم الحوثي جاء ”بعد سيطرة الميليشيات على جبل هيلان الاستراتيجي عقب معارك مع القوات الحكومية“.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري حكومي قوله، إن ”المتمردين سيطروا على جبل هيلان المطل على مأرب بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين“.

وقال مصدر عسكري آخر، إن ”سقوط جبل هيلان يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأول لمأرب، مضيفا: ”الحوثيون تمكنوا من قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا يسيطرون ناريا على جبهة المشجح شمال غربي مأرب“.

ونقلت الوكالة الفرنسية على لسان المسؤول، تحذيره من أن ”مأرب بعد سقوط جبل هيلان باتت في خطر“، مشيرا إلى أنه ”أعلى مرتفع يطل على المدينة“.

وقال مسؤول آخر، إن ”قوات التحالف بقيادة السعودية شنت عشر غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين بعد ذلك“.