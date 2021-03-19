اتحاد الكرة يلغي الدوري الممتاز ويستبدله بدوري للفئات العمرية

ألغى اتحاد اليمني لكرة القدم، الدوري العام للدرجة الأولى، بعد عدم التزام الأندية بشروط الاتحاد لإطلاق الدوري.



وقال الاتحاد في وثيقة نشرها حساب "يمن سبورت" و أطلع "يمن شباب نت" على مضمونها، أنه اضطر لإلغاء الدوري الذي كان قد أعلن عن انطلاقه في منتصف فبراير وتأجل إلى مطلع مارس لعدم إيفاء الأندية بالتزاماتها.



وأشار الاتحاد أن ناديي (شعب واتحاد إب) فقط من استوفوا كل اجراءات التسجيل، فيما اكتفي أندية برفع كشوفات اللاعبين ولم تلتزم أخرى بكل الإجراءات المطلوبة منها.





وأوضح الاتحاد أنه وللأسباب أعلاه قرر إلغاء الدوري، وتكليف اللجنة العليا للمسابقات لتنظيم دوري الشباب دون 18 سنة ودوري الناشئين دون 16 سنة من بعد عيد الفطر المبارك.



ومنذ العام 2015م، توقفت كل المسابقات الرسمية لكرة القدم بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

