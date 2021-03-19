شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. الجيش الوطني يسحق الحوثيين ويحرر مواقع مهمة جنوب المحافظة (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الجيش الوطني في محافظة تعز فجر اليوم مكاسب مهمة جنوبي المحافظة. واستطاع أبطال الجيش الوطني من تحرير قرابة 80 كم2 بهجوم من ثلاثة محاور شارك فيه محور طور الباحة. وتدور حاليا معارك عنيفة في جبهة العنين وجبل الصراهم الذي سيطر عليه الحوثيون يوم أمس. يأتي ذلك بعد 24 ساعة من شن الحوثيين هجوما عنيفا على الجيش الوطني جنوب تعز.

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