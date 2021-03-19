شكرا لبحثكم عن خبر خبير البنك المركزي اليمني يقوم بزيارة ميدانية الى المقر الرئيس للبنك الأهلي اليمني في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اطار الدعم المقدم من وكالة التنمية الامريكية USAID، نظم قطاع الرقابة على البنوك، بالبنك المركزي اليمني، زيارة ميدانية الى المقر الرئيسي للبنك الأهلي اليمني في عدن، والذي تم اختياره كنموذج باعتباره أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة في اليمن، حيث عقد لقاء جمع كلٌ من الخبير الكندي السيد/ بيير سجاين، والخبير المقيم لشركة براجما، رائد دقة مع د. أحمد بن سنكر مدير عام البنك الأهلي اليمني، وعدد من مسئولي وكوادر البنك في عدن.

في اللقاء تطرق الخبير الكندي الى الحاجة الماسة لقيام البنك المركزي اليمني بتعزيز الإشراف، والرقابة والمراقبة المصرفية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). وأشار الخبير الى أن مهتمه ترتكز على مساعدة قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عدن بتطوير وتحديث الأدوات اللازمة للرقابة الفاعلة، والتدقيق وإدارة المخاطر بطريقة يمكن أن تسهل في نهاية المطاف الرقابة الإشراقية السليمة لكل القطاع المصرفي في البلد.

من جانبه تحدث الخبير رائد دقه بقوله: “يتم العمل مع قطاع الرقابة على البنوك من خلال التحليل المتعمق لمتطلبات إنشاء رقابة إشراقية مصرفية وتطوير قدراته لضمان الرقابة الفاعلة على النظام المصرفي، بما يمكنه من رفع كفاءة وقدرات القطاع المصرفي لمواكبة تطورات النظام المالي على المستوى الإقليمي والعالمي”.

حضر اللقاء علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك، وفريقه الفني.