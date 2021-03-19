شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: وصول فريق صيني لتطوير مصفاة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الى العاصمة عدن امس الخميس فريق خبراء صيني، هو الثاني، للعمل في مشروع المحطة الكهربائية الخاصة بمصفاة عدن لتكرير النفط البالغ قدرتها التوليدية 15 ميجاواط.

وبوصول الفريق الثاني تسعى ادارة الشركة الى تسريع العمل بهدف اعادة اشعال شعلة التكرير بعد توقف طويل، شهدت فيها المصفاة بعض الاعمال المهمة فنيا اضافة الى انشاء محطة توليد جديدة للطاقة الكهربائية المشغلة للمصفاة.

ويعاني الاقتصاد اليمني بشكل كبير نتيجة لتوقف المصفاة التي مانت تمد السوق المحلية بمختلف المشتقات النفطية وبأسعار مقبولة.