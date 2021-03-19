شكرا لبحثكم عن خبر القائد علي عسكر اليزيدي يهنئ الشاعر عصام النمر اليزيدي بفوزه بمسابقة المليار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

بعث القائد علي عسكر اليزيدي برقية تهنئة للشاعر عصام النمر اليزيدي بفوزه بمسابقة شاعر المليار التي شارك فيها ما يزيد عن 30 شاعر من يافع خاصة والجنوب عامة.

وحقق الشاعر عصام النمر الفوز بالمركز الأول بعد حصوله على (93832) صوت، يعود ريع المسابقة لصالح مشروع طريق الشهيد أبو اليمامة، التي سيتم تنفيذها في منطقة مشألة.

وحققت المسابقة مبالغ تزيد عن خمسة مليار ريال يمني خلال فترة وجيزة.

وأعلنت قبل لحظات النتجية النهائية بفوز النمر اليزيدي بالمركز الأول، فيما حصل الشاعر بدر الجهوري على المركز الثاني، والشاعر الحوشبي في المركز الثالث.