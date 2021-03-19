الحديدة.. قذيفة حوثية تودي بحياة طفلة 12 عامًا في مدينة "حيس"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلة، في ربيعها الـ12، الخميس، إثر إصابتها بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على منزلها، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "نجاة عبده رضوان"، توفيت، الخميس؛ بعد إصابتها بقذيفة أطلقها الحوثيون على منزلها في مدينة حيس، جنوب الحديدة.

وكانت الطفلة قد تعرض للإصابة يوم الثلاثاء ما أدى إلى بتر قدمها، ونقلها للمشفى لتلقي العلاج، قبل أن تسوء حالتها ما أدى إلى وفاتها.

والثلاثاء الماضي أصيب ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، في قصف هستيري شنته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على حي سكني في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

ولقي الألاف من المدنيين اليمنيين مصرعهم جراء القصف الذي تشنه مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، غالبيتهم من النساء والأطفال.