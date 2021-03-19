عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يرحب بإدانة مجلس الأمن لتصعيد الحوثي بمأرب

الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365

رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، ببيان مجلس الأمن والذي أدان تصعيد مليشيات ⁧‫الحوثي المدعومة إيرانيا‬⁩ في ⁧‫محافظة مأرب‬⁩، شرقي البلاد.



وأصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا جاء فيه "ترحب وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن ⁧‫#مجلس_الأمن‬⁩ الذي أدان التصعيد ⁧‫مليشيات الحوثي‬⁩ واستخدام الأطفال في ⁧‫مأرب‬⁩ والهجمات على ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩".

وأكد الخارجية في البيان على موقف ⁧‫الحكومة اليمنية‬⁩ الثابت في التعامل الإيجابي مع كل الدعوات الدولية للتهدئة واستئناف مسار الحل السياسي.

في وقت سابق، ندد مجلس الأمن الدولي، بتصعيد الحوثيين للقتال في مأرب ودعهم لإنهاء هجومهم، معتبرا الهجوم أنه "يهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية" في الوقت الذي يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع في البلد.

وتشهد مأرب معارك عنيفة منذ أكثر من عام، لكن الهجوم الشرس للحوثيين اشتد في 7 فبراير الماضي، في مسعى للسيطرة على المحافظة النفطية والغنية بالغاز، والتي تتمتع بموقع استراتيجي هام (وسط) على الخط الحيوي الدولي الذي يربط البلد بالسعودية.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة ضد المليشيا الحوثية، على طول جبهات غرب وجنوب محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث كبدت الانقلابيين خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

والخميس، أعلن الجيش اليمني عن مقتل 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين خلال كمينين محكمين حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في بلدة هيلان إلى الجهة الغربية من المحافظة.