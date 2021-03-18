محافظ حضرموت يتراس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماعاً موسعاً عقد، اليوم، بمدينة بالمكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة.



واستعرض في الاجتماع، مديرا مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والترصد الوبائي الدكتورة رولا باضريس، تقريراً مفصلاً عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في حضرموت..مشيرين الى تزايد انتشار الحالات المؤكدة والمصابة بالمرض..موضحين ان عدد الحالات المشتبه بها والتي تم رصدها عبر فرق الترصد للموجة الثانية منذ الأول من يناير حتى 16 من شهر مارس الجاري 2021م بساحل حضرموت بلغت 396 حالة، بينها 198 حالة مؤكدة بفحص الـBCR ، فيما بلغت حالات الوفاة 19 حالة، ونسبة التعافي 9 بالمائة في 11 مديرية بساحل حضرموت.

وشدد التقرير، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع جاهزية مراكز العلاج، والتوعية في وسائل الاعلام والمساجد، وتفعيل حملات الرش، والوقاية في المواقع والتجمعات، وبث الرسائل الصحية التوعوية، والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة في مواقع التجمعات والمولات والجامعات والمدارس والاسواق والادارات الحكومية.

واشار المحافظ البحسني، الى ان الاستعدادات المكثفة قبل الموجة الأولى اسهمت بشكل فاعل في تصدي المحافظة للمرض وظهوره أقل أثراً في موجته الأولى من محافظات وبلدان اخرى.. مؤكداً ان الامر يتطلب حالياً المزيد من الوقاية والحرص المجتمعي خاصة ان المرض قد تفشى في فئتي الاطفال والشباب.

ووجه محافظة حضرموت، المكاتب المعنية في الصحة والاعلام والاوقاف والامن والجيش والجامعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والخدمة المدنية والميناء ومختلف المنافذ والجهات الحكومية بأخذ التدابير اللازمة، والالتزام بالتباعد ونشر التوعية، وتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير مكتب الصحة..داعياً المواطنين الالتزام بالوقاية والتباعد والانصياع لتوجيهات مكتب الصحة وارشادات وسائل الاعلام المختلفة.. موجها اللجنة الطبية الاستشارية بالاجتماع للوقوف امام الوضع الصحي الحالي للموجة الثانية، والرفع بتوصياتها الى السلطة المحلية.