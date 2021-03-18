شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القديمي والإرياني يناقشان مع مؤسسة بيرغوف الألمانية جهود تحقيق السلام في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، ونائب سفير اليمن لدى المانيا لؤي الإرياني، اليوم الخميس، مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة بيرغوف الألمانية اوليفر فيلس عدد من القضايا المتعلقةب جهود تحقيق السلام في اليمن وكذا الإقتصادية والأمنية بالمرتبطة بالمحافظة .



وفي اللقاء استعرض الوكيل القديمي حجم المعاناة التي تمر بها المحافظة نتيجة إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتمثلة بالقتل والإعتقال وتشريد العائلات وتفخيخ الطرقات واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين في الحديدة إلى جانب تعنتها وعدم احترامها للإتفاقات والمواثيق الدولية وأبرزها إتفاق ستوكهولم .. مشيراً إلى دور الحكومة والتحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والتي تقوم بدعم المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية ومنها منظمة الغذاء العالمي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية ومؤسسة التواصل والرحمة والخلية الانسانية للمقاومة الوطنية وعدد من المنظمات.

ومن جانبه اكد اوليفر فيلس اهتمام منظمة بيرجهوف بالسلام في اليمن وموقف المانيا الداعم للسلام و اهتمام المنظمة بدعم السلطة المحلية و جهود السلام.

حضر اللقاء مدير برنامج تعزيز السلطة المحلية في المؤسسة الألمانية جوشوا