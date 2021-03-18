وكالة سبأ واللجنة الوطنية للمرأة تختتمان دورة تدريبية في أساسيات الصياغة الخبرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية في مجال أساسيات الصياغة الخبرية واتقان فن التصوير الفوتوغرافي ، التي نظمها مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالوادي والصحراء ، بالشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء تزامناً مع اليوم الوطني للإعلام المصادف الـ19 من مارس من كل عام ، وبتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء .



وتلقت 20 متدربة من الاعلاميات في المرافق الحكومية والجمعيات النسوية في مدينة سيئون على مدى ثلاثة أيام، معارف ومهارات في أساسيات الصياغة الخبرية.

وفي اختتام الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الى الأهمية التي تكتسبها الدورة في تأهيل المشاركات واكسابهن مهارات نوعية في المجال الاعلامي تمكنهن من التغلب على التحديات.. مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة البرامج التدريبية في مختلف المرافق لتعزيز قدراتهم وتأهليهم وتحسين أدائهم .

بدوره حث مدير عام مكتب سيئون لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عبدالباسط باصويطين، كافة المتدربات على تطبيق معارف الدورة من خلال التفاعل في ابراز أنشطة وفعاليات مؤسساتهن المختلفة وعكسها على مختلف الوسائل الاعلامية ، شاكرا جميع المساهمين في انجاح الدورة .

وألقت المتدربة رقية بلفقيه كلمة نيابة عن المتدربات أعربت من خلالها عن مدى استفادتها من الدورة ، متمنية استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لتنمية المواهب والقدرات.

وجرى في ختام الدورة التي حضرتها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء نجاة الحبشي تكريم الجهات المساهمة في انجاح الدورة بشهادات شكر وتقدير والمتدربات بشهادات مشاركة.