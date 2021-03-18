مناقشة تنسيق دعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، تنسيق دعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي بوادي حضرموت والصحراء لتعزيز قدراته لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا .



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ، استعرض مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، الوضع الوبائي على مستوى المديريات والجهود التي تبذل من قبل الكوادر الصحية في مختلف المرافق لمواجهة الموجة الثانية من كورونا التي تتميز بسرعة انتشارها وانتقال العدوى بشكل سريع ، منوها بأن اجمالي الحالات المؤكدة تحت العلاج بلغت 300 حالة نشطة منها نحو45 حالة تخضع للعلاج في مراكز العزل.

وناشد الدكتور العمودي كافة المنظمات ورجال المال والأعمال الى مساندة جهود السلطات المحلية ودعم القطاع الصحي من خلال تكثيف برامج التوعية والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم العاملين في المرافق الصحية .

وأكد وكيل المحافظة على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والأهلية لحث المواطنين على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على سلامتهم وللحد من انتشار الوباء ، داعيا المنظمات الى مواصلة نشاطها الانساني والاسهام في مواجهة وباء كورونا.