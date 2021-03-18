شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر جبل جاشع الاستراتيجي بجبهة حيفان جنوب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل وعدد من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز .



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع..مشيراً الى ان المواجهات اسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات وأصيب 6 أخرين .

وفي جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات ، وكبدهم خسائر كبيرة بالارواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه ولاذ من تبقى منهم بالفرار .