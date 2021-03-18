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الجيش الوطني يحرر جبل جاشع الاستراتيجي بجبهة حيفان جنوب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل وعدد من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز .

 

وأكد مصدر عسكري وفقا  لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع..مشيراً الى ان المواجهات اسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات وأصيب 6 أخرين .

 

وفي جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات ، وكبدهم خسائر كبيرة بالارواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه ولاذ من تبقى منهم بالفرار .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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