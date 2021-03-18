مليشيات الحوثي تُلغي وزارة الأوقاف وتحولها لوزارة "حج وعمرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - ألغت مليشيا الحوثي الانقلابية، وزارة الأوقاف في حكومتها الغير معترف بها، بعد تشكيل هيئة للأوقاف بقيادة أحد أقارب زعيم المليشيا.



وأصدرت المليشيا قراراً بتعديل وزارة الأوقاف والإرشاد، إلى وزارة "الإرشاد وشئون الحج والعمرة"، وفق وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين.



وجاء القرار بعد مضي شهر ونصف على تشكيل هيئة موازية للأوقاف وتعيين أحد أقارب زعيم الجماعة لرئاستها في مساعٍ للسيطرة على الأوقاف.



وفي مطلع فبراير الماضي، عيّنت المليشيا الحوثية القيادي في الجماعة المدعو "عبدالمجيد حسن الحوثي" رئيسا لما يسمى بالهيئة العامة للأوقاف.



ويرى مراقبون أن المليشيات الحوثية استحدثت"الهيئة العامة للأوقاف" ضمن خطوات إفراغ مؤسسات الدولة من دورها وإنشاء مؤسسات موازية تتبع الجماعة، فضلاً عن كون هذه الهيئة تكريس للاستحواذ الحوثي على الأراضي والعقارات التابعة للأوقاف.



ومع بداية مزاولة مهمته سطى القيادي الحوثي على أكثر من 15 ألف لبنة قال إنها تابعة للأوقاف وانتزع أكثر من 62 مبنى.

