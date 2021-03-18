وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكرم موظفات الوزارة بمناسبة عيد المرأة العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الموظفات والعاملات بديوان الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكذا عيد الأم.



واشاد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري،بالدور الريادي للمراة وما تقدمه من نجاحات في مجال عملها.. مشيراً الى اهمية تكريم النساء اللاتي لهن بصمات رائدة في مجال عملهن كونهن قادرات على العطاء.

واكد ان الوزارة تولي إهتمام بإعادة الدور القيادي للمرأة سواء في المؤسسات التابعة للوزارة او خارجها ودعمها لتحتل مناصب قيادية في اعلى مراكز السلطة والوصول الى مراكز صنع القرار كونهن تعرضن للظلم خلال الفترات السابقة..مهنئاً المكرمات بتميزهن وتفانيهن.. متمنياً لهن مزيداً من النجاح والتقدم.

من جانبها ثمنت مديرة عام ادارة المرأة والطفل بالوزارة المستشار فائزة عبدالمجيد، اهمية تنظيم الفعالية التكريمية التي تعبر عن مدى اهتمام قيادة الوزارة بالمرأة وتقديراً لجهودها في مختلف قطاعات الوزارة.

تخلل الحفل عدد الفقرات المتنوعة والوصلات الفنية المعبرة عن دور المرأة العاملة والأم وماتقوم به من اهتمام ورعاية لأفراد اسرتها .