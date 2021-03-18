مجلس الأمن يدين هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية ضد السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بالتصعيد العسكري الحوثي ضد السعودية أو في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، ودعا الحوثيين لإنهاء هجومهم.



وقال المجلس، إن أعمال العنف تهدد "الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع".

وكثفت المليشيات الانقلابية من هجماتها وقصفها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية، مأرب معرضة حياة ملايين المدنيين للخطر.

إلا أن هجماتها دائمة تتكسر على صخرة الجيش اليمني والتحالف العربي، حيث تتكبد خسائر فادحة وهزائم متتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة معارك شرسة في محافظات مأرب، والحديدة، والضالع، وحجة، شرقا وغربا وجنوبا، وذلك بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن لردع تصعيد الحوثيين للهجمات البرية العسكرية والإرهابية ضد المدنيين.