شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة أحمد الحاضري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري اللواء الدكتور عبدالله محمد الحاضري وإخوانه، في وفاة أخيهم أحمد محمد الحاضري بعد صراع مرير مع المرض.



وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.