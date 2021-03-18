وزير التربية يطلع على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2020-2021م .



وشدد وزير التربية خلال زيارته، ومعه الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، الى المطبعة الخاصة بامتحانات الشهادة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بالانضباط الوظيفي والعمل بجد وتفاني لرفع مستوى الأداء وتطويره..مؤكدا اهتمام الوزارة بكافة الإدارات العاملة خاصة تلك التي تحمل الطابع الهام في العمل التربوي والتعليمي، وتوفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.

واستمع وزير التربية من المدير العام لإدارة المطبعة الخاصة بالامتحانات عبدالله فرج، إلى الترتيبات والتحضيرات الإدارية والفنية بالمطبعة في عملية إعداد وتجهيز امتحانات الشهادة العامة للعام الجاري..مشيراً الى التنسيق والترتيب لعملية طباعة الامتحانات وإيصالها للمحافظات في وقتها المحدد.