إشهار الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد، اليوم، في مدينة مأرب، لقاءا موسعا بين قيادة السلطة المحلية وممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، لإشهار عمل الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني في محافظة مأرب ومناقشة آلية الاستجابة السريعة والطارئة للنازحين في المحافظة.



وخلال افتتاح اللقاء الذي شارك فيه ممثلو عن 40 منظمة محلية ودولية و مدراء عدد من المكاتب التنفيذية، استعرض وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الأوضاع الإنسانية والإغاثية في المحافظة والآثار الإنسانية جراء التصعيد العسكري المتواصل الذي تشنه مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب ونتائجه المأساوية على عشرات الآلاف من النازحين الذين استهدفت المليشيا مخيماتهم ومناطقهم في أطراف المحافظة.

وأشار الى جهود السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، في استقبال وإيواء النازحين الجدد القادمين من مديريات صرواح ورغوان ومدغل ومن المحافظات المجاورة وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في إيوائهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأمين الخدمات الضرورية لهم في ظل إمكانياتها المحدودة.

وسلم الوكيل مفتاح، منسق اوتشا بعدن، نسخة من خطة الاحتياج الإنساني في محافظة مأرب للعام الجاري 2021م

من جهته أوضح منسق اوتشا بعدن، نيلز دينجوول، أن مكتب الأمم المتحدة، دشن اليوم عمل فريق التنسيق الإقليمي في محافظة مأرب بعد تعيين ممثل دائم له، ليتولى مهام الإشراف والتنسيق بين شركاء وكتل العمل الإنساني في المحافظة، ويعمل على حشد الطاقات وجلب المزيد من الشركاء لتغطية احتياجات النازحين ومضاعفة التدخلات الإنسانية في المحافظة وفقاً للمعطيات من أرض الواقع .

وأكد استعداد الأمم المتحدة لمساندة جهود قيادة محافظة مأرب في إغاثة وإيواء عشرات الآلاف من النازحين الجدد وتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.