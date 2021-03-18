صحة وادي حضرموت تتسلم 500 أسطوانة اوكسجين مقدمة من شركة "كالفالي" ووزارة النفط

وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بمبادرة شركة كالفالي التي تأتي تواصلاً لدعمها ومساندتها للقطاع الصحي وتلبية احتياجاته الضرورية لمواجهة وباء كورونا، وتعزيز أوضاع المرافق الصحية لمواجهة الموجة الثانية من الوباء.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، 500 اسطوانة اكسجين طبي مقدمة من شركة كالفالي بتروليم (قبرص)، ووزارة النفط والمعادن، لتعزيز قدرات القطاع الصحي على مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المتسجد (كودفي-19).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012