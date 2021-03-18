شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة وادي حضرموت تتسلم 500 أسطوانة اوكسجين مقدمة من شركة "كالفالي" ووزارة النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، 500 اسطوانة اكسجين طبي مقدمة من شركة كالفالي بتروليم (قبرص)، ووزارة النفط والمعادن، لتعزيز قدرات القطاع الصحي على مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المتسجد (كودفي-19).
وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بمبادرة شركة كالفالي التي تأتي تواصلاً لدعمها ومساندتها للقطاع الصحي وتلبية احتياجاته الضرورية لمواجهة وباء كورونا، وتعزيز أوضاع المرافق الصحية لمواجهة الموجة الثانية من الوباء.