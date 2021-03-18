تكريم 95 معلماً وموظفاً من المبرزين في مديرية مأرب الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية مأرب الوادي، اليوم، 95 معلماً من المعلمين المتميزين والموظفين الإداريين المبرزين خلال العام الدراسي 2020 --2021 م



وخلال حفل التكريم السنوي، أوضح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير عام مديرية مأرب الوادي صالح جرادان، أهمية تكريم المعلمين والموظفين المبرزين نظير دورهم في أداء رسالتهم الإنسانية وإيصال العلم والمعرفة إلی الأجيال المتعاقبة من صناع حاضر ومستقبل الوطن..مؤكدين حرص السلطة المحلية في المحافظة والمديرية على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحصين النشء بالعلم الحديث والنافع والتصدي للأفكار الضالة والمنحرفة التي تبثها المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية بمديرية الوادي ناصر طعيزان، أهمية تكريم المعلم المثابر والمجتهد باعتباره قدوة حسنة ومشعلا من مشاعل النور وحجر الزاوية في بناء الأجيال والمجتمع بشكل عام..مشيداً بجهود المعلم ومثابرته في أداء واجبه والقيام بعمله على أكمل وجه في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا خلال المرحلة الراهنة.

وفي نهاية الحفل الذي تخلله فقرات فنية وإنشادية، كرم الوكيل الباكري المعلمين والإداريين بالشهائد التقديرية ومكافآت مالية تحفيزية.