شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل.. نهب سيارة مسؤول حكومي كبير في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مسلحون مجهولون في مدينة جعار عصر اليوم بالتقطع لمدير كهرباء منطقة أبين الأخ محمود مكيش حينما كان خارجاً من مقر عمله بالمؤسسة عائداً إلى منزله

حيث تفاجئ بمسلحين مجهولين قاموا بأعتراض طريقه وتهديده بالقتل وأخذ سيارته بعد أن أشتبك معهم بالأيدي وأصر على عدم السماح لهم بالسطو على السيارة بسهولة إلا أن المسلحين قاموا بأشهار السلاح نحوه وهددوه بالقتل.

بعدها قام المسلحين بأخذ السيارة والأنطلاق بها بسرعة جنونية إلى جهة مجهولة ، كما نرجوا من الجهات الأمنية والمختصة في محافظة أبين القيام بواجبها بضبط الملسحين وتقديمهم لجهات العدالة

* الإعلامي إيهاب المرقشي

الناطق الرسمي للمؤسسة العامة كهرباء منطقة أبين