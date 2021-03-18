شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل.. نهب سيارة مسؤول حكومي كبير في ابين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قام مسلحون مجهولون في مدينة جعار عصر اليوم بالتقطع لمدير كهرباء منطقة أبين الأخ محمود مكيش حينما كان خارجاً من مقر عمله بالمؤسسة عائداً إلى منزله
حيث تفاجئ بمسلحين مجهولين قاموا بأعتراض طريقه وتهديده بالقتل وأخذ سيارته بعد أن أشتبك معهم بالأيدي وأصر على عدم السماح لهم بالسطو على السيارة بسهولة إلا أن المسلحين قاموا بأشهار السلاح نحوه وهددوه بالقتل.
بعدها قام المسلحين بأخذ السيارة والأنطلاق بها بسرعة جنونية إلى جهة مجهولة ، كما نرجوا من الجهات الأمنية والمختصة في محافظة أبين القيام بواجبها بضبط الملسحين وتقديمهم لجهات العدالة
* الإعلامي إيهاب المرقشي
الناطق الرسمي للمؤسسة العامة كهرباء منطقة أبين
كانت هذه تفاصيل خبر قبل قليل.. نهب سيارة مسؤول حكومي كبير في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.