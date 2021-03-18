شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن إنارة ملعب الحبيشي؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الشباب والرياضة: القيادة السياسية تولي الشباب والرياضة جل اهتمامها

إعلام الوزارة.

أكد معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم الخميس، أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ورئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك ، تولي قطاع الرياضة والشباب اهتماما خاصا، وان هذا الاهتمام يتجلى اليوم من خلال دعم المشاريع الرياضية، ومنها مشروع اعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي في العاصمة عدن، الذي دشنت يوم أمس الأربعاء المرحلة الاخيرة منه، ببدء اعمال تركيب الإنارة.

وقال الوزير البكري في تصريح لموقع الوزارة، "إن ذلك الاهتمام يتجلى اليوم في أكثر من صورة ، حيث تبرز المواقف الداعمة للشباب والرياضيين، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي فرضت على الوطن وابنائه بفعل الحرب الغاشمة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تلقي بظلالها على الجميع".

ونوه، "بالعديد من المشاريع التي انجزت او التي هي قيد الانجاز ، وفي مقدمتها ملعب الشهيد الحبيشي التاريخي بعدن ، الذي دخل المرحلة الأخيرة من الإنجاز ، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا".

واشار، إلى إن "استكمال مشروع التأهيل ملعب الحبيشي وبقدر ما يحمل من أهمية بالنسبة للرياضيين ، فإنه يحمل دلالات أكثر أهمية وعمقًا، تتمثل في حرص قيادتنا السياسية وحكومة الكفاءات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب ، وقربها من تطلعاتهم وآمالهم".

وأوضح البكري، أن "قيادة الوزارة قطعت على نفسها وعدًا بإعادة الحياة الى ملعب الحبيشي الذي يعد رئةً مهمة تتنفس من خلاله عدن، وهاهي تقترب من الوفاء التام بوعدها، من خلال البدء الفعلي لأعمال تركيب انارة الملعب، بعد ان تم خلال الفترة القريبة الماضية الانتهاء من اعادة تأهيله ، وتعشيب ارضيته ، وتجهيز مدرجاته بالمقاعد لأول مرة.

وتابع، "خلال ايام فقط سيكون الملعب جاهزًا لاستقبال بطولة الفقيد المريسي الرمضانية التي عادة ما تغلف ليالي الشهر الفضيل.

واختتم، باسم كل الرياضيين والشباب نجدد الشكر والامتنان لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، على دعمهم اللامحدود للشباب والرياضيين ، ومساهمتهم في تحقيق هذه المنجزات في هذه الظروف الصعبة.

كما نجدها مناسبة لتهنئة الجميع بعودة الإشراق والألق الى عدن باستعادة ملعبها التاريخي بهجته ورونقه الجميل، وندعوهم للحفاظ عليه باعتباره معلمًا رياضيًا هامًا وأرث تاريخيًا كبيرًا.