شكرا لبحثكم عن خبر رابطة جراحي العظام الجنوبية تكرم البرفيسور الوالي و 20 دكتور اخصائي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

برعاية كريمة من محافظ العاصمة عدن، الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، الاستاذ أحمد حامد لملس، كرمت رابطة جراحي العظام الجنوبية، ومجلس الاختصاصات الطبية - عدن، صباح اليوم الخميس، بروفسور جراحة العظام و مؤسس بورد جراحة العظام في عدن معالي الوزير عبدالناصر الوالي، و 20 دكتور اخصائي عضام بعد ان حصلو على زمالة البورد العربي، في قاعة قصر العرب بمديرية المعلا بالعاصمة عدن.

ويذكر بان عناصر متطرفة استهدفت موكب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي، بعبوة ناسفة قبل وصوله الى حفل التكريم في خط العريش بمديرية خور مكسر الا ان رعاية الله حفظته و جنوده ولم يصب منهم احد بأذى و اعتذر عن الحضور وتم حفل التكريم الذي ابتدا باية قرانية، ثم القيت خلال الحفل عدد من الكلمات اشتملت في مجملها عن اهمية هذا التخصص و ضرورة تشجيع الطلاب على ممارسته، وحثوا الاخصائيين الجدد على ضرورة مساعدة و تشجيع زملائهم وكذلك ابعاد العمل السياسي من الجوانب الطبية و الاهتمام في تحسين مستوى المشافي الحكومية و كذلك قدموا رسالة شكر وتقدير و عرفان للمؤسسين الاوائل واساتذة العظام الذين افنوا حياتهم في سبيل خدمة المجتمع و تعليم الاجيال و كانوا هم اساس هذا التخصص في بلادنا.

وتم خلال الحفل عرض فيديو عن رابطة جراحي العظام الجنوبية بينوا ابرز اعمالها و اهدافها حيث عملت عدد من المخيمات الطبية المجانية و ساهمت في علاج الجرحى و المصابين و تعمل في معظم المشافي في العاصمة عدن و بقية مشافي الوطن بشكل عام.

واشار رئيس رابطة جراحي العظام الجنوبية الدكتور عبدالفتاح السعدي:" بان هدف التكريم تشجيع مسار تخصص العظام داخل الوطن، بعد ان اصبحت الدراسة في الخارج صعبة و معقدة وربما مستحيلة بسبب التكلفة الباهضة ونتيجة للضروف الاقتصادية الصعبة وكذلك الضروف السياسة المعقدة التي يعيشها بلدنا بشكل عام.

مؤكدا بانهم احتفلوا اليوم بنجاح عشرين دكتور اخصائي عضام الذين درسوا خلال الفترة من 2015 - 2021م ورغم انه خلال هذه الفترة لم تتوقف الحرب في بلادنا الا ان تخرج عشرين اخصائي يعتبر انجاز و نجاح للوطن بشكل عام وهذه رسالة طيبة نثبت من خلالهم للجميع باننا لن نستسلم للحرب ونقول للجميع باننا موجودين وسنكون مع الجميع في الحرب و السلم.