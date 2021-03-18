الوزير الشرجبي يشارك في اجتماع الجمعية العربية لمرافق المياه ( أكوا )

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع الجمعية العربية لمرافق المياه ( أكوا ).



وناقش الاجتماع، التقرير الدوري للجمعية والخطة القادمة للجمعية وكذلك اعادة انتخاب والتمديد لمجلس الادارة الحالي للجمعية لمدة عام اخر نظراً لتعذر انعقاد الاجتماع المباشر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال العام 2020م، وكذلك مناقشة الحساب الختامي للجمعية للعام 2019-2020م.

وأكد وزير المياه والبيئة عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه ( أكوا )، على اهمية استمرار علاقات التعاون والتنسيق العربي المشترك بين مرافق المياه العربية..مشيراً الى أن الجمعية العربية لمرافق المياه تقوم بدور بارز في مجال تطوير المهنة والتدريب والتأهيل للمرافق العربية في مجال المياه والصرف الصحي..مشدداً على أهمية الانتهاء من اجراءات توقيع اتفاقية التدريب والتأهيل لكوادر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن الذي ستنفذه الجمعية خلال هذا العام بالتنسيق مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الأصدقاء الألمان.