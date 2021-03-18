شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر حكومي يدين الهجوم الإرهابي على نقطة امنية في ابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادان مصدر حكومي مسؤول الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف احدى النقاط الأمنية في محافظة ابين، واسفر عن استشهاد وجرح عدد من العناصر الأمنية والمدنيين.



وأوضح المصدر ان هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الاعمال.. مقدما العزاء لأسر الشهداء في هذا الهجوم الإرهابي وسائلا الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.