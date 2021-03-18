تنظيم ندوة حول انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت المنظمات الاوروبية المتحالفة من اجل السلام وائتلاف النساء المستقلات، ندوة حول انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً بحق النساء في اليمن وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الانسان.



واوضحت رئيسة تحالف نساء من اجل السلام نورا الجروي في الندوة التي ادراتها الدكتورة وسام باسندوة، ان المليشيات الحوثية اعتقلت خلال خمس سنوات، 1181 امرأة بينهن 274 حالة إخفاء قسري، و292 معتقلات هنّ من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار..مشيرة الى انه بلغ عدد المعتقلات تحت سن 18 أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات..لافتة الى ان الانتهاكات التي طالت النساء من قبل المليشيات تمثلت بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب.

وتطرقت رئيس منظمة الكرسي المكسورة الدكتورة اروى الخطابي، الى تقييد الحريات الشخصية للمرأة من قبل ميليشيا الحوثي..مشيرة الى سياسة المليشيات لمنع الفتيات من التعليم..موضحة ان اكثر من مليوني طالبة يمنية اصبحت خارج التعليم بسبب السياسة الخاطئة للمليشيات.

من جهتها اكدت زميل متميز في مجال الاعلام لدى المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولي اديل نازريان، ان المليشيات الحوثية ارتكبت قائمة كبيرة من الانتهاكات ضد النساء..مشيرة الى ان العام 2018 كان افضع عام من حيث الانتهاكات التي طالت النساء حتى اصبحت صنعاء التي تقع تحت سيطرت المليشيات مقبرة للنساء.

وطالب المشاركون في الندوة، برفع ملفات القيادات الحوثية التي ادينت بالاعتداء على النساء الى محكمة الجنايات الدولية واضافة جماعة الحوثي وزعيمها الى قائمة العار جراء الانتهاكات المتكررة للمرأة اليمنية .