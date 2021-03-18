مصرع 30 عنصراً حوثياً في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني في جبهة هيلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا صباح اليوم كمينين محكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان"..مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر المليشيات".

ويأتي ذلك بعد ساعات كسر أبطال الجيش هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، والذي تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.