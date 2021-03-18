الحكومة تستنكر بشدة محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الحكومة عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات لمحاولة الاغتيال الآثمة والارهابية التي استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، واعتبرتها ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى الى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب.



وأكدت الحكومة في بيان، ان كل المحاولات الاجرامية لاستهداف الحكومة واعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة والعمل من اجل خدمة المواطنين ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة امامها.

وأوضح البيان، ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اصدر توجيهات فورية الى الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم.. مؤكدا ان الحكومة وبتعاون الجميع لن تألو جهدا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها.

وقال البيان " وإذ نطمن المواطنين على سلامة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي وعدم اصابته باي اذى في هذه المحاولة الاجرامية، فان الحكومة تؤكد انها ستبقى ثابتة في مواجهة الاعمال الاجرامية والتخريبية وستبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الاستقرار وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.