لقاء تشاوري يناقش إعداد خطة صحية متكاملة لمجابهة كورونا في مديرية صيرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء تشاوري للمكونات المجتمعية بمديرية صيرة محافظة عدن، اليوم، إعداد خطة صحية متكاملة للمرافق الصحية والواجبات المطلوبة لمجابهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمديرية.



وتطرق اللقاء الذي نظمه مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية المجتمع، إلى سُبل رفع الجاهزية وتوحيد الجهود لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وأكد اللقاء على ضرورة توفير المحاليل المختبرية والوريدية وخافضات الحرارة، وزيادة أسطوانات الأوكسجين في المراكز الصحية، وترتيب وتجهيز غرف لعملية الفرز، وتوفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة في مركزي القطيع والميدان الصحيين، وتأهيل طاقم طبي مختص يتم تدريبه خلال الأسبوع القادم في مركز بازرعة، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية حول أعراض ومخاطر جائحة كورونا، وتنفيذ حملات للرش الضباب والنظافة في المديرية.

وخلال اللقاء أكد مدير عام مديرية صيرة المهندس ابراهيم منيعم، على أهمية التنسيق المشترك بين المديرية ومكتب الصحة والمراكز الصحية بالمديرية .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمجابهة جائحة كورونا .